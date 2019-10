VIDEO. Noquean a entrenador en ceremonia de pesaje 

La ceremonia de pesaje entre las boxeadores, la croata Ivana Habazin y la estadounidense Claressa Shields fue suspendida debido a un incidente ocurrido con el entrenador James Bashir.

El veterano entrenador Bashir fue atacado y quedó inconsciente por al menos 20 minutos, señalan los medios internacionales.

Ante el suceso, la pelea fue canceladas.

Mientras todo estaba listo en el Dort Federal Event Center de Michigan para la ceremonia de pesaje, James Bashir fue agredido por una persona no identificada quedando noqueado por alrededor de 20 minutos.

Al momento de caer al suelo, su cabeza hizo un impacto lo cual lo dejó inconsciente.

Tras ser atendido, fue llevado al Centro Médico de McLaren.

This is video of @IvanaHabazin trainer Bashi Ali being taken to the hospital after being allegedly "sucker punched" before the @Claressashields weigh in. Read More: https://t.co/tnJ1spHJt2 #claressashieldsfight #claressashields #BOXINGNEWS pic.twitter.com/Go54H537PN

Antes de lo ocurrido con Bashir, tuvo un altercado con gente del equipo de trabajo de Shields.

Posteriormente, se les acusó de haber sido uno de sus integrantes el causante de dicho golpe, a lo que ellos negaron tal extremo.

Here is what I captured at #ShieldsHabazin weigh-in: Bashir Ali, Habazin's trainer, was in an argument w/ someone affiliated with Claressa Shields (as they were testing the scale for weigh-ins). 10ish minutes later, he was sucker punched from behind. He was taken to a hospital. pic.twitter.com/e1CM8pHjAE

— Jonathan Deutsch (@JonathanD_TV) October 4, 2019