Juan Carlos Plata representará a la Concacaf como nuevo miembro de la IFAB

Juan Carlos Plata, representará a la Confederación de Fútbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf). Y lo hará como uno de los nuevos miembros del Panel Asesor de Futbol de la International Football Association Board (IFAB).

El exjugador de Municipal fue seleccionado en marzo por la IFAB. La junta está conformada por la asociación inglesa, escocesa, galesa e irlandesa de futbol. Además, también cuenta con miembros de la FIFA.

Fue fundada en 1863 y es la encargada de definir las reglas del fútbol a nivel mundial y sus futuras modificaciones.

JUAN CARLOS PLATA – top scorer in the history of Guatemalan football – will represent @Concacaf as one of new members on our Football Advisory Panel.

CAREER:

⚽️ 411 goals

🇬🇹 35 goals for national team

🏆 15 league titles in one club @Rojos_Municipal https://t.co/aXYp1Toqz4 pic.twitter.com/AdMnB2AWd9

