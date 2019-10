Inter y Juventus, el duelo clave de la séptima fecha en la Serie A

Este domingo la liga italiana tendrá un partido de pronósticos reservados: Inter y Juventus.

Será el encuentro número 173 en la Serie A, de los cuales, 86 se han jugado en el Meazza.

Ahí, el Inter ha tenido 35 veces y anotaron 134 goles.

Además, en los últimos tres encuentros en liga entre Inter y Juventus, ambos equipos lograron anotar (3.3 goles en promedio).

En esta oportunidad, el Inter de Milan (1º) y la Juventus (2º) son los dos primeros de la clasificación y los dos grandes favoritos al título.

Es así, como el Inter llega invicto con 6 juegos ganados y no registra empates ni derrotas.

Por su parte, la Juventus, suma 5 triunfos y un empate.

