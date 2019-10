Erick Barrondo busca estar en el Top 10 de la marcha en Mundial de Atletismo 

El marchista guatemalteco Erick Barrondo, héroe olímpico con su plata de Londres-2012.

Participará este viernes en los 20 kilómetros marcha del Mundial de Atletismo de Doha.

El evento donde participará Erick comenzará a las 14:30 horas de Guatemala.

Previo al evento, Barrondo concedió una entrevista a AFP donde habló de sus expectativas en el Mundial. Y el objetivo de “acabar entre los diez primeros clasificados”.

Barrondo se muestra muy cauto sobre las posibilidades de poder subir al podio en Catar.

Pero confía en hacerlo en un futuro: "Cuando la gente menos lo espere, volveré a la cima".

¿Con qué resultado se sentiría ya satisfecho en el Mundial de Doha?

"Mi objetivo principal es estar en el Top 10, eso significaría mucho para mí, aún así aprovecharé cada oportunidad que se vaya dando durante la carrera".

Después de los problemas en los Juegos Panamericanos y no poder terminar los 50 kilómetros, ¿cómo se ha recuperado anímica y físicamente para este Mundial?

"Físicamente estoy muy bien, he asimilado muy bien los entrenos, y anímicamente en Lima me dolió no haber ganado.

Pero me quedé tranquilo al saber que lo que me tocaba hacer a mí lo hice profesionalmente bien. Para Doha mis ánimos están a tope".

Foto archivo | Erick Barrondo tiene en mente estar entre los primeros 10 lugares del Mundial de Atletismo Doha 2019

¿Las altas temperaturas y la elevada humedad con la que se disputan las pruebas de marcha en Doha le benefician o le perjudican?

"A mí personalmente me gusta más el calor, aunque en Doha está muy fuerte.

Aún así siento que puedo adaptarme bien, al final todos viviremos las mismas condiciones".

Tras su medalla de plata en Londres-2012 no pudo volver a subir a un podio en un Mundial o Juegos Olímpicos, ¿es algo que le obsesiona?

"Lo he intentando y no me han salido las cosas aún.

A partir del 2017 estoy seguro de que voy por el camino correcto, progresando poco a poco, mejorando cada día mi técnica y escalando posiciones".

Foto archivo | La competencia de Barrondo será el viernes a las 14:30 horas.

¿Qué le ha aportado ir a España a entrenar con Paquillo Fernández?

"Ha sido la mejor decisión que pude haber tomado.

Estando en España comprendí que no respetábamos el debido proceso o, mejor dicho, que aceleramos nuestra llegada a las grandes ligas.

Hoy vamos trabajando en orden y profesionalmente, trazándonos objetivos reales.

Estoy muy contento y no dudo que en el momento que cuando la gente menos lo espere volveré a la cima".

¿Cómo valora el duodécimo puesto de su esposa Mirna Ortiz en los 20 km marcha del domingo en este Mundial?

"Para iniciar, tuvo un buen año, ha dominado bien las dos distancias y creo que fue una de sus mejores competencias.

Doha fue una muy buena competencia para ella, recuperó muchas posiciones y pasó de ir en el puesto 26 a terminar en el puesto 12, eso es algo que poca gente logra.

No le di ningún consejo, no quería que se sintiera presionada, únicamente le dije que disfrutara, que eso era un Mundial y no una carrera de domingo.

Que fuera con todo, por Guatemala y por nuestra gente".

Foto archivo | Erick Barrondo logró la plata en los Juegos Olímpicos Londres 2012

Barrondo entrena con un técnico exitoso

El marchista de San Cristóbal Verapaz, que actualmente tiene 38 años de edad, lleva algo menos de tres años entrenando en España con Paquillo Fernández.

Paquillo fue subcampeón olímpico en 2004, y plata mundial en 2003, 2005 y 2007.

Algo que Erick considera la "mejor decisión" para reimpulsar su carrera.