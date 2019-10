Dwayne "The Rock" Johnson volverá a la WWE para una noche especial

El actor Dwayne "The Rock" Johnson regresará a la WWE, para un eveto especial que se desarrolará el próximo viernes.

"La Roca" como se le conoce popularmente lo confirmó en redes sociales este lunes.

Según informó, el actor estará presente el viernes en el popular Smackdown.

FINALLY…I come back home to my @WWE universe.

This FRIDAY NIGHT, I’ll return for our debut of SMACKDOWN!

LIVE on @FOXTV.

There’s no greater title than #thepeopleschamp.

And there’s no place like home.

Tequila on me after the show 😈🥃#IfYaSmell🎤 #Smackdown#RocksShow #FOX pic.twitter.com/V5i4cxqIqH

— Dwayne Johnson (@TheRock) September 30, 2019