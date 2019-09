Voleibol de Playa: Guatemala con bronce en el Norceca Tour Bonaire 2019

Las guatemaltecas Estefanie Bethancourt y Natalia Girón ganaron el bronce en la 7ma. parada del Norceca Tour del Voleibol de Playa.

Dicho evento se llevó a cabo en Bonaire.

Bethancourt y Girón vencieron en la pelea por el bronce (tercer lugar) a la pareja canadiense (A).

La misma, era conformada por Alina Dormann y Victoria Cowley.

La victoria de las nacionales fue de 2-0, con parciales de 21-18 y 21-18, en un partido que duró solamente 37 minutos.

Estefanie Bethancourt y Natalia Girón fueron parte del Grupo B.

Tras la primera fase, nuestras representantes lograron clasificar a la fase final al ganar su grupo de forma invicta 3-0 (victorias).

Dicha etapa fue compartida con parejas de El Salvador (Vásquez / Vargas), Nicaragua (Mendoza / Lolette) y Aruba (Toussaint / Rafini).

En la fase de cuartos de final, Guatemala venció a las representantes de Trinidad y Tobago 2-0: 21-13 y 21-14 puntos.

México se queda con el título Circuito NORCECA Beach Volleyball Tour 2019.

La pareja era conformada por Zaira Orellana y Martha Revuelta.

Ellas vencieron a las estadounidenses Aurora Davis y Alexandra Wheeler 2-0, con parciales de 26-24 y 21-19.

These are the winners at Bonaire #norcecatour #beachvolleyball

🥇 Aurora Davis and Alexandra Wheeler 🇺🇸

•

🥈 Zaira Orellana and Martha Revuelta 🇲🇽

• 🥉Estefanie Bethancourt and Natalia Giron 🇬🇹

•#teamusa #afecavol #norceca #fivb #gobeyondyourlimits pic.twitter.com/maOu7F0l8A

— NorcecaInfo (@Norceca_Info) September 29, 2019