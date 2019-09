Neymar salva nuevamente al Paris Saint-Germain

El brasileño Neymar ha sido quien ha dado la cara por el Paris Saint-Germain en las últimas jornadas.

Y es que el brasileño ha sido quien ha salvado a los parisinos en los últimos partidos de liga.

Neymar anotó el gol de la victoria en el partido contra el Racing de Estrasburgo hace algunas semanas con un gran gol de chilena.

Por su parte en el partido contra el Olympique Lyon fue el brasileño quien volvió a darle el triunfo a los parisinos.

Neymar regateó a un par de jugadores y con un gran zurdazo, venció al arquero Anthony Lopes y le dio el triunfo a los parisinos.

Sin embargo el miércoles de esta semana, los parisinoscayeron contra el Stade de Reims en el Parque de los Príncipes.

En esta ocasión ni Keylor Navas ni Neymar lograron darle el triunfo a los dirigidos por Thomas Tuchel.

Neymar dio otra vez la noticia al anotar el gol del triunfo contra el Girondis Bordeaux.

Una sensacional jugada individual de Kylian Mbappé terminó en una gran asitenci para Neymar, que solamente empujó el balón para poner el único gol del partido.

Neymar saves PSG again with this goal against Bordeaux!

Great play from Kylian Mbappe to get the assist!

pic.twitter.com/I8fG5KZGD8

