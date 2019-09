Legionaria guatemalteca recibe apoyo de su club en Alemania

View this post on Instagram

🇬🇹 ¡Vamos Kim! 🇬🇹 Unsere Stürmerin Kimberly Albeno verweilt aktuell bei der Nationalmannschaft von Guatemala. Ganz in südländischer Manier wurde sie kurzfristig für die erste Runde der Qualifikation für Olympia 2020 in Tokio nominiert. Die quirlige Spielerin ist in Kalifornien aufgewachsen und studiert aktuell in Ilmenau Media and Communication Science. Erst in dieser Saison kam sie zum 1. FFV Erfurt und konnte in der laufenden Regionalliga-Saison bereits drei Tore erzielen. Wir hoffen, dass ihr das auch in der Nationalmannschaft gelingt und wünschen ihr eine aufregende und verletzungsfreie Zeit! Gestartet wird heute um 19 Uhr Ortszeit mit einem Freundschaftsspiel gegen Belize, ehe die Mannschaft für das Qualifikationsturnier nach Panama reist. Wir wünschen dir viel Erfolg, Kim! Good luck, mucha suerte, Kim💪⚽️🏆 📸 Foto: Sportblog-MD 📸 Foto: @fedefutguate „Federación National de Fútbol de Guatemala“