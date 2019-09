La respuesta de Puyol que pone triste a todo el Barcelona

Fue capitán durante varias temporadas del FC Barcelona. Su liderazgo fue clave para que el conjunto blaugrana lograra un sinfín de títulos entre el 2000 y 2015, siendo clave en todos.

Carles Puyol jugó entre las temporadas 1999-2014 con el conjunto azulgrana y dejó un legado imborrable.

Carles Puyol

No acepta el reto

A inicios de mes, el presidente azulgrana Josep Maria Bartomeu le ofreció a "Tarzán", como también se le conoció a Carles, el puesto de director deportivo tras la salida de Pep Segura.

Este miércoles, el excapitán del Barcelona anunció en sus redes sociales que declinó la oferta hecha por Bartomeu.

"He decidido no aceptar la oferta del club. No ha sido una decisión fácil, ya que siempre he dicho que me gustaría volver a la que considero mi casa", apunto Puyol.

La razón por la que el exdefensa catalán no aceptó el puesto ofrecido por Bartomeu, es debido a los distintos proyectos personales que se encuentra desarrollando en este momento.

"Quería agradecer al club la confianza depositada en mí al ofrecerme esta posición de tanta responsabilidad", puntualizó.

Puyol ya fue parte de la dirigencia culé

El propósito del presidente catalán era reforzar la parte dirigencial deportiva del club, con una figura histórica como Puyol.

Carles ya había sido parte de la dirección deportiva de los azulgranas.

Fue el ayudante de Andoni Zubizarreta. Tras la marcha del exportero, en enero de 2015, Puyol también decidió irse tras tres meses en el cargo.

En su momento, el argentino Lionel Messi se manifestó a favor del nombramiento de Puyol:

"Puyol sería ideal para ese cargo: no sé si a él le gusta o no porque no lo hablé con él.

Como imagen y por lo que fue como jugador y lo que significa para este club, sería una elección muy buena", aseguró.