Ana Lucía Martínez se pronuncia sobre el retiro de apoyo por parte del COG

El Comité Olímpico Guatemalteco (COG) le retiró la ayuda económica a la futbolista nacional Ana Lucía Martínez.

Dicho aporte era como parte del Programa de Retención de Talentos.

Consultadas fuentes a lo interno del COG, que pidieron el anonimato, se explicó que el retiro del aporte económico a Ana Lucía había sido netamente por los pocos resultados deportivos alcanzados.

En ese sentido, la propia futbolista comentó que otro de los argumentos que ella conoce es que la Selección Nacional de Guatemala en su rama femenina “no había tenido participación en un ciclo olímpico”.

Ante ello, se contactó hasta España a la futbolista guatemalteca, que actualmente participa en el Madrid CFF, y estas son sus declaraciones:

¿Cómo se te notifica sobre el retiro de la ayuda que recibías del programa del COG y cuáles fueron sus argumentos?

Se me notifica el retiro del programa del COG a través de Federación Nacional de Futbol y por medio de un oficio donde se argumenta temas de selección nacional que no ha estado en un ciclo olímpico. Además que la Fedefut estuvo suspendida por un tiempo.

¿Qué piensas del COG tras la decisión que ellos tomaron contra tí, siendo la mejor exponente del futbol femenino nacional?

No me parece la decisión del Comité Olímpico porque es una beca con la cual contaba desde noviembre del 2015.

Para mí ha sido muy difícil estar en España, no solo por el sacrificio emocional sino también el económico. Me afecta totalmente esa decisión.

Realmente es bastante difícil tener buenos resultados en un proceso olímpico ya que estamos en una zona competitiva (Concacaf), y en Centroamérica, el nivel es muy competitivo.

¿Cómo te afecta en el desarrollo y crecimiento profesional con el retiro de esta ayuda?

Me afecta porque es un apoyo que recibía por parte de ellos, no solo económico sino por los seguros que se adquieren a través de este programa.

En el futbol femenino no se manejan salarios como en el masculino, y para mí era importante tener el apoyo de ellos por la estabilidad económica y emocional, ya que estar fuera de Guatemala es bastante difícil.

Ana Lucía, ¿tienes conocimiento si a otros deportistas les ha retirado becas o fue solamente a ti?

No sé si a otros deportistas les han retirado la beca.

Cada cierto tiempo el Comité de Evaluación del COG hace el análisis de los atletas que tienen en su programa, donde ellos tienen sus objetivos y cómo seleccionar a los deportistas.

¿Consideras que la falta de apoyo por parte del COG, vaya a afectarte en los resultados deportivos?

Realmente no afectará en ningún resultado deportivo. Yo me considero una persona profesional, que lo hace por la pasión al deporte y no por un incentivo económico.

En España el nombre de Guatemala ha sonado a través de lo que yo he hecho en el futbol femenino y la liga española.

Sin embargo, creo que es importante tener un respaldo por parte del COG e instituciones que promueven el desarrollo del deporte.

Yo quiero seguir manteniendo el nivel y enfocada en el deporte. No quiero dejarlo todavía. Por eso es importante ese tipo de apoyo

Si quiero tener buenos resultados y seguir en un alto rendimiento también necesito colaboración del Comité. Actualmente soy la única futbolista profesional.

Aportes recibidos por Ana Lucía Martínez durante el 2019

Según la página del Comité Olímpico Guatemalteco, en su sección de Información Pública 2019, apartado “montos asignados, criterios de acceso y padrones”, donde se encuentra el “Programa de Retención de Talentos”, Ana Lucía Martínez ha recibió hasta agosto del presente año un total de ocho aportes.

En el mes de febrero, fueron dos depósitos de Q2,400 cada uno para sumar Q4,800.

Posteriormente, recibió Q2,400 mensuales de marzo a agosto.

En total la profesional obtuvo una ayuda económica de Q19,200 durante el presente año.

Así están los otros deportistas

Dentro de los 32 deportes incluidos en el “Programa de Retención de Talentos” del COG, son, el atletismo, bádminton, navegación a vela, tiro y tiro con armas de caza los deportes que más atletas beneficiados tienen (de febrero a agosto).

Atletismo ha recibido Q723,132 para 18 atletas

Tiro con armas de caza lleva Q659,220 en 13 atletas

Navegación a vela acumula un total de Q583,060 para 9 atletas

Tiro ha recibido depósitos que ascienden a Q509,603 en 17 atletas

Bádminton suma Q521,004 para 11 atletas

En total, el COG ha aportado a los atletas guatemaltecos aglomerados en 32 deportes Q7 millones 938 mil 305 con 29 centavos.