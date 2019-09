VIDEO. Bochornoso espectáculo se dio en el UFC México 

Lo que se esperaba fuera una fiesta y una gran velada de la UFC México terminó en un gran zafarrancho.

La pelea estelar era entre el mexicano Yair Rodríguez y el estadounidense Jeremy Stephens se suspendió por un supuesto contacto ilegal.

La pelea solo duró 15 segundos y fue terminada por un “No Contest”

Stephens que actualmente compite en la categoría de peso pluma en Ultimate Fighting Championship alegó que el azteca Rodríguez le había dado un “piquete” en el ojo.

Dicho contacto es ilegal en este tipo de evento de la UFC México (combate de artes marciales mixtas).

Ante la situación, un réferi evaluó a Jeremy Stephens y decidieron dar por terminado el combate.

¡GOLPE EN EL OJO! #UFCxFOX Jeremy Stephens se queja de un contacto ilegal por parte de Yair Rodriguez: UFC Fight Night: pic.twitter.com/x6Y4iPgPwi — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 22, 2019

UFC México: el público enfureció

Tras conocerse la decisión, el público enfureció y empezó a lanzar agua, botellas y otro tipo de objetos mientras el estadounidense era sacado del Arena Ciudad de México.

Yair Rodríguez pide disculpas

Por su parte, el luchador mexicano Yair Rodríguez pidió disculpa a los más de 10 mil aficionados que habían llegado a observar el combate.

“Disculpenme, no esperaba que esto pasara. No es culpa tampoco de Jeremy, quizá no ve. Yo tengo que darle el beneficio de la duda”, fueron las primeras palabras del cinturón negro en el taekwondo.

Añadió: “Yo lo único que puedo pedir es una disculpa y prometerles regresar pronto.

Además, el luchador de la división de peso pluma del Ultimate Fighting Championship dijo: “Jeremy discúlpame, no fue mi intención”.

😡"DISCÚLPENME; NO ES CULPA DE JEREMY, QUIZÁ NO VE" #UFCxFOX Pelea nula entre Yair Rodriguez y Jeremy Stephens, UFC Fight Night: "La gente está gastando todo su dinero, toda su energía; pido una disculpa" "Para eso nos preparamos, para partirnos la ma…" pic.twitter.com/tufEFs3uF8 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 22, 2019

Declaración de Jeremy Stephens

Stephens fue llevado a un hospital para ser tratado tras el piquete en el ojo que recibió por parte de Yair Rodríguez.