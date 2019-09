VIDEO. la lesión que impidió ver la dupla histórica Nadal-Federer en Laver Cup

Una lesión de última hora de Rafael Nadal privó a los aficionados del tenis de ser testigos del duelo donde el español y el tenista suizo, Roger Federer, serían pareja en el Laver Cup.

El sábado, en conferencia de prensa se anunció que Nadal y Federer formarían la pareja de dobles.

Para medirse a los tenistas John Isner y Jack Sock en la última jornada del Laver Cup.

Pero este domingo, y poco antes de iniciarse el duelo tan esperado a nivel mundial, se anunció que Nadal no participaría de la partida.

Todo se debió a una lesión en la muñeca, según se informó.

“Tengo algo de inflamación en la mano y necesito descansar”, señaló el tenista español.

Sad I won’t be able to play today.

I have an inflammation on my left wrist.

I will be supporting #teameurope from the bench! #vamos 🇪🇺 @lavercup

what a week it’s been! pic.twitter.com/iVx43qg0Et — Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 22, 2019

Ante la falta de Nadal, el griego Stefanos Tsitsipas lo sustituyó.

Al final, el dúo estadounidense derrotó a la pareja conformada por Federer y Tsitsipas 2-1: 5-7, 6-4 y 10-8.

¡Isner y Sock se vistieron de héroes para dar vuelta la historia! Los estadounidense vencieron 5-7, 6-4 y 10-8 a Federer y Tsitsipas para darle la ventaja al #TeamWorld en el primer partido del Día 3 de la #LaverCup. 🇪🇺 7-8 🌐#TENISxESPN pic.twitter.com/OcpbxDAMLQ — ESPN Tenis (@ESPNtenis) September 22, 2019

Momentos épicos entre Rafael Nadal y Roger Federer

Pese a que no jugaron juntos, el partido de dobles de la Laver Cup dejó momentos épicos entre Nadal y Federer.

De tal forma que, el calentamiento, las charlas técnicas y la motivaciones que Nadal tuvo siempre para con Federer fueron parte del color del duelo del equipo europeo ante el resto del mundo.

More coaching from @RafaelNadal as @rogerfederer prepares to serve to level match 6 against Kyrgios.#LaverCup pic.twitter.com/2w3VGizjT1 — Laver Cup (@LaverCup) September 21, 2019

Además, muchos aficionados del tenis dijeron que Rafa Nadal habría sido un gran motivador para Federer en cada uno de los momentos que el suizo llegó al área de descanso.

Rafa y Federer también compartieron algunos momentos previo y tras el partido.

Donde la pareja del equipo europeo no pudo ante la dupla que integra el equipo del resto del mundo.