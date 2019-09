VÍDEO. Coutinho anota su primer gol con el Bayern Munich

El brasileño Philippe Coutinho se estrenó oficialmente con el Bayer Munich al anotarle al Colonia en la Bundesliga.

Coutinho salió del Barcelona al no tener el rendimiento esperado, por lo que fue cedido al Bayern Munich esta campaña.

Los bávaros tienen una opción de compra de 120 millones de euros que analizarán si vale la pena pagar al final de la temporada.

Coutinho grabs his first goal for Bayern 🇧🇷✨ pic.twitter.com/eszgqkNL6g

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) September 21, 2019