María Micheo: "A una mujer decidida y luchadora nada la detiene"

Su preparación fue muy dura, recibió golpes de hombres, campeones amateurs y profesionales, pero no se rindió, y el sábado empuñó una vez más sus manos, se impulsó hacia adelante y pegó tan fuerte que derribó una barrera histórica, la de convertirse en la primera en ganar un título internacional absoluto del Consejo Mundial de Boxeo para Guatemala.

VIDEO. El boxeo guatemalteco obtiene título internacional del CMB La boxeadora María “la Imparable” Micheo logró una histórica victoria ante la mexicana Cinthia Martínez.

María “la Imparable” Micheo ganó un cinturón con el que muchos y muchas sueñan, y lo hizo tras imponerse a la mexicana Cinthia “Tormenta” Martínez, en una velada que marcó su vida profesional.

¿Cómo te sientes por el título que ganaste?

Agradecida con Dios por esta gran oportunidad. He trabajado duro durante mucho tiempo y ahora empiezo a ver el fruto de todo este trabajo. La emoción de este triunfo es muy grande porque me abre la puerta para la meta que tengo, que es un título mundial. Vienen retos más grandes y más fuertes. Esta victoria me posiciona en el lugar 11 del mundo.

Eres la primera mujer en Guatemala en conseguir un título de este nivel en boxeo, ¿cómo lo tomas?

No solamente soy la primera mujer, sino que soy la primera persona que practica boxeo en el país en obtener un título de tanto peso, es un título internacional absoluto de élite del Consejo Mundial de Boxeo. Me encanta ayudar para que el mundo voltee a ver a Guatemala y vea el talento que todos los chapines tenemos.

Boxeadora guatemalteca María "la Imparable" Micheo / Cortesía

¿Qué fue lo que más se te dificultó en la pelea?

Ella es una contrincante fuerte con más experiencia que yo en boxeo profesional, pero yo iba con excelente preparación física y una buena estrategia. Se me dificultó mucho que ella es más bajita y había mucho peligro con los cabezazos, es una boxeadora aguantadora y fajadora.

¿Dudaste de tu potencial?

En lo absoluto, siempre estuve muy enfocada en obtener la victoria. Me preparé con boxeadores de alto nivel, como campeones amateur y profesionales, a quienes aprovecho para agradecerles.

¿En cuál round te diste cuenta de que ganarías?

El primer round fue de estudio, luego fui encontrando la manera correcta de la pelea y a partir del cuarto round tenía el control total.

¿Toda tu preparación estuvo enfocada en este título?

Me preparé con mucha dedicación para este título, pero el objetivo real y el motivo por el que me preparo día a día es poder obtener títulos mundiales de las diferentes organizaciones de boxeo, y seguir haciendo historia para mi país.

Tras este título absoluto, ¿crees que hay algo que una mujer no pueda hacer?

Para nada, vivimos en una sociedad machista que nos pone trabas, pero es algo que nos tiene que impulsar, tenemos que trabajar más fuerte. Pero a una mujer decidida y luchadora nada la detiene una vez tenga actitud y objetivos claros, de ahí mi sobrenombre, “la Imparable”.

¿Y cómo llevas el deporte con tu vida cotidiana?

Es un reto muy fuerte y lo logro gracias a que tengo un excelente equipo de trabajo, que me apoya día a día. Parte del éxito es enseñar lo que me apasiona por medio de mi academia Micheo Boxing, que cada vez crece más.

¿Por qué cambiaste el karate por el boxeo?

Dejé el karate para poder llegar a unos Juegos Olímpicos, ya que el karate se quedaba solo en Panamericanos.

Obtuviste varios logros…

Sí, gané medalla de plata y bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010 y oro por equipos en el Campeonato Centroamericano y del Caribe 2011. También he ganado campeonatos invitacionales de la Golden League.

¿Qué es lo peor que te ha pasado en el boxeo?

Tuve la oportunidad de entrar a la selección de boxeo, pero no encontré apoyo y por falta de orden y conocimiento por parte de la Federación de Boxeo recibí una sanción de dos años, ya que ellos no realizaron la papelería correspondiente para poder cambiarme de federación. Esos dos años me mantuve entrenando y logré montar mi academia. Una vez fuera de esta suspensión, ellos (Federación) continuaron bloqueándome, pero gracias a estas complicaciones pude buscar otras oportunidades y logré desenvolverme en el deporte.

Un momento amargo se convirtió en uno dulce…

Sí, y ahora estoy demostrando con resultados a nivel mundial el buen trabajo que hacemos por nuestros propios medios. Debo agradecer a la Federación el haberme complicado tanto, ya que esto me impulsó a buscar grandes metas y a convertirme en “la Imparable”.

¿Ahora qué sigue?

Con mi promotor, Joel Gallegos, de la 4×4 Promotions, acordamos que haremos dos defensas más de este título para continuar ranqueando y luego poder pelear el título mundial.

¿Si pudieras definir un sueño a cumplir, cuál elegirías?

Pelear en veladas boxísticas en Las Vegas o en Nueva York junto con grandes como Vasyl Lomachenko, Manny Pacquiao, Saúl “Canelo” Álvarez, Gennady Golovkin o Julio César Chávez Jr.