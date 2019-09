TAS le reduce la sanción a Neymar por protestas y comentarios contra árbitro

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) decidió reducir la sanción al delantero del Paris Saint-Germain, Neymar Jr.

En un inicio el castigo impuesto por la UEFA era de tres partidos, sin embargo, la decisión del TAS fue quitarle un juego.

Ahora, Ney solo se perderá los encuentros del PSG frente al Real Madrid (18 de septiembre) y ante el Galatasaray (1 de octubre).

Estaría reapareciendo en la tercera jornada de la fase de grupos contra el Brujas (22 de octubre).

La UEFA decidió castigar a Neymar Jr. con tres partidos después de aireadas protestas y su comentario en Instagram, tras la derrota y eliminación del PSG en los octavos de final de la edición anterior frente al Manchester United.

"Es una vergüenza, el penalti no existe. Ponen a cuatro hombres que no entienden de fútbol para que vean la acción y eso no existe", comentó el brasileño tras la derrota del PSG.