¿Cuánto ganan los equipos en la Champions League?

La Champions League es uno de los eventos que otorga premios millonarios, y estas cifras lo demuestran.

Y es que el Liverpool, vencedor de la última Liga de Campeones, podría ganar hasta 107 millones de euros en premios de la UEFA.

Esto si logra el pleno de victorias en la fase de grupos y conserva su título en 2020, sin contar el dinero ligado a los derechos de televisión.

Cada uno de los 32 equipos que iniciarán la fase de grupos obtendrá 15.25 millones de euros.

Así, acordó la UEFA. Además, en fase de grupos, cada victoria aportará 2.7 millones de euros.

Y el empate tres veces menos, 900 mil euros.

💻 My computer ↳📁 Videos ↳📁 Things you love to see ↳📂 2019/20 #UCL pic.twitter.com/bE71TigqHG

Pero esto no es todo, la dotación aumentará con la llegada de los partidos de eliminación directa.

Clasificarse a octavos otorga 9.5 millones, la ronda siguiente 10.5 más y 12 millones en semifinales.

Además, en la final el vencedor recibirá 19 millones y su rival 15, sumas idénticas.

PURE CLASS 😍

A magic moment from @MoSalah, when we last faced Napoli in the @ChampionsLeague 💫⚽️ pic.twitter.com/VwJTJbVF7M

— Liverpool FC (@LFC) September 16, 2019