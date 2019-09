Tenista Wilfredo González le responde a tuitero tras derrota de Guatemala 

Los seleccionados de tenis de Guatemala no pudieron ante Bolivia y cayeron en la serie eliminatoria de Copa Davis 3-2.

Los duelos se jugaron en la cancha número 1 de la Federación de Tenis de Guatemala, ubicada en la zona 15 Capital.

El viernes inició la eliminatoria del Grupo II de América entre Guatemala y Bolivia.

Al finalizar la jornada, la serie quedó 1-1.

Primero Sebastián Domínguez (GUA) cayó ante Hugo Dellien (BOL) 2 sets a 0, con parciales de 1-6 y 0-6.

Posteriormente, Wilfredo González (GUA) logró una importante ganancia sobre Federico Zeballos (BOL) 2-1, con parciales de 6-3, 3-6 y 6-3.

Este sábado, en los dobles, la pareja guatemalteca conformada por Wilfredo y Stefan González obtuvo una victoria ante Hugo Dellien y Juan Carlos Aguilar de 2-0, con parciales de 6-4 y 6-4. Hasta ahí, la serie estaba 2-1 a favor de nuestro país.

Luego, las raquetas número 1 de Bolivia y Guatemala se enfrentaron con triunfo de Hugo Dellien (BOL) ante Wilfredo González (GUA) 2-0, con parciales de 2-6 y 5-7.

Dellien logró empatar la serie 2-2, y todo quedó para definirse en el quinto partido.

Fue ahí donde los bolivianos le ganaron a los guatemaltecos.

Federico Zeballos (BOL) en singles venció a Franz Luna (GUA) 2-0 (4-6 y 4-6).

La serie final quedó 3-2 para Bolivia.

Joselito, identificado en Twitter como @Joselit46905364, escribió: “Vergüenza que nos pinten la cara en nuestra patria”.

A lo que el tenista Wilfredo González, con dos victorias y una derrota en este certamen, le contestó así: “Vergüenza sería no tratar, no luchar”.

Añadió: “Vergüenza sería tener la oportunidad de representar al país y no hacerlo”.

González finalizó: “ Yo no me voy a avergonzar por fallar o perder, porque solo los valientes se arriesgan a ponerse en esa posición. Viva el Guatemalteco que se levanta a luchar!”.

— Wilfredo Gonzalez (@WillyyG) September 14, 2019