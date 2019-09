VIDEO. Cristiano Ronaldo se luce en la eliminatoria de la Eurocopa con cuatro goles

El futbolista Cristiano Ronaldo fue la gran figura en la jornada de la eliminatoria Eurocopa 2020.

El luso marcó cuatro goles de los cinco en la victoria de los portugueses ante los lituanos por quinta fecha.

Aunque, los dirigidos por Fernando Costa Santos tienen un partido menos.

Fue memorable la actuación de Ronaldo, que anotó a los minutos 7', de penalti, 61', 65', 76'.

Además, del gol de William Carvalho al 90'+2', para el 5-1 definitivo.

Por los locales marcó Vytautas Andriuškevičius.

Este resultado, le permiten a la vigente campeona de Europa mantener sus opciones de clasificarse a la Eurocopa-2020, a falta de cuatro fechas para la conclusión del Grupo B.

Portugal, que llegaba de lograr su primera victoria ante Serbia (4-2), a falta de menos de 30 minutos para el final se mostraba incapaz de superar a su modesto rival (130º en la clasificación FIFA).

Francia, actual campeona del mundo, derrotó por un cómodo 3-0 a la modesta Andorra para mantenerse líder del grupo H.

Los goles del equipo dirigido por Didier Deschamps los anotaron Kingsley Coman (18'), Clement Lenglet (52') y Wissam Ben Yedder (90'+1').

Si el resultado no fue más amplio para los franceses frente a la modesta Andorra fue por la actuación del portero Josep Gomes.

Que detuvo un penal a Antoine Griezmann en la primera parte (28').

Y protagonizó otras atajadas de mérito, y a los palos, ya que Moussa Sissoko (67') y Coman (70') estrellaron sendos remates en la madera.

Inglaterra derrotó en Southampton a Kosovo (5-3), que se había adelantado en el minuto 1.

Y reforzó su liderato del grupo A de clasificación, mientras que la modesta selección balcánica cayó al tercer puesto.

El volante del Lazio Valon Berisha adelantó a los kosovares silenciando el St Mary's Stadium de Southampton cuando tan sólo había transcurrido un minuto de partido.

Pero los delanteros ingleses Raheem Sterling (8') y Harry Kane (19') cumplieron con su misión goleadora y 20 minutos después Inglaterra ya estaba por delante.

Un gol en propia de Mërgim Vojvoda (38'), y Jadon Sancho por partida doble (44' y 45'+1') parecían dejar el choque sentenciado antes de la pausa.

Aunque de nuevo Berisha (49') y Vedat Muriqi, de penal (55') llevaron la inquietud al equipo de Gareth Southgate.

Kane falló un penal minutos después, lo que imposibilitó que Inglaterra respirase tranquila hasta el final del choque.

Looking good for the #ThreeLions!

Next up: trips to the Czech Republic and Bulgaria in October 👊 pic.twitter.com/hPleFfY8nN

— England (@England) September 10, 2019