VIDEO. Estas fueron las frases de Maradona que ilusionan a los hinchas de Gimnasia 

Con la presencia de más de 25 mil aficionados en el estadio de “El Bosque”, este día Diego Maradona entrenó por primera vez con su nuevo equipo: el Club Gimnasia y Esgrima La Plata.

La práctica causó revuelo en ciudad de La Plata, que se paralizó por la presencia del “10” de Argentina.

Fue un recibimiento apoteósico, que tuvo todo el colorido y devoción como los grandes evento del futbol.

#MaradonaEnGimnasia🔟 | Siguen ingresando aficionados al estadio del Bosque para ver el primer entreno de Diego Maradona con @gimnasiaoficial.

Diego Maradona y sus frases que entraron en el alma de los Lobos

"Yo no soy ningún mago, sólo vengo a trabajar”

“Vamos a dejar la vida, todos juntos. Quiero que mis jugadores se maten por toda esta gente”

“Mientras yo esté dirigiendo, este grupo va a ser un ejemplo"

#MaradonaEnGimnasia🔟 | Todo esto ha generado el "10" de los argentinos en el primer entrenamiento con @gimnasiaoficial.

"Acá, el que no se entrena o el que no corre, no juega. No voy a faltar a ningún entrenamiento”

“A mí me gusta ganarme la plata corriendo, como lo hice toda mi vida. Ustedes (los hinchas) nos van a dar el plus para ganar los partidos. Y los vamos a ganar”

#MaradonaEnGimnasia🔟 | El campeón del mundo del 86 no pudo contener las lágrimas en la presentación con @gimnasiaoficial.

"¿Cómo puedo explicar con palabras estas sensaciones? Cuando entré a la cancha pensé en mi vieja (la madre, fallecida) y en mis hijos"

"No me esperaba todo esto, cuando vi todo esto no lo podía creer. La vamos a pelear con los pibes (jugadores). Si Dios quiere, se salva Gimnasia”.

#MaradonaEnGimnasia | Estas son las palabras de Diego Maradona a la hinchada de los Lobos

Cinco aficionados detenidos

Mientras Maradona hablaba, cinco hinchas consiguieron entrar en el campo de juego para tratar de tocar o estar cerca del astro.

Pero fueron detenidos por los agentes de seguridad.

Y después de hablarles a los hinchas, Maradona dio una vuelta alrededor de las tribunas, rodeado por el plantel de Gimnasia.

