Serena Williams y Bianca Andreescu por la gloria del US Open

Séptimo US Open, vigésimo cuarto título de Grand Slam, 102 victorias: son números históricos que Serena Williams sumaría al trofeo que este sábado buscará ganar en la final del torneo en Nueva York.

La edad… es otro número: Williams será la finalista más vieja del Abierto con 37 años y 347 días.

Y le lleva 18 años y 263 días a su rival, la canadiense Bianca Andreescu, que no había nacido cuando la veterana tenista ganó su primer Grand Slam en esa misma cancha en Flushing Meadows.

Serena Williams saltará como favorita a la cancha Arthur Ashe a conquistar su vigésimo cuarto Grand Slam.

Con el que empataría el récord de la australiana Margaret Court.

Serena.

Bianca.

Revisit some gems along the way to their highly anticipated final today!

🔥 #USOpen 🔥 pic.twitter.com/Ayc9iNDrxk

— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2019