Festival de goles deja el duelo entre Alemania y Holanda

La selección de Holanda se impuso por 4-2 a Alemania, en Hamburgo, con dos goles en los últimos doce minutos, en un partido de clasificación a la Eurocopa-2020.

Alemania se había adelantado con un tanto de Serge Gnabry en el minuto 8.

Pero Holanda logró empatar ya en el segundo tiempo por medio del barcelonista Frenkie De Jong (58).

Luego, cobró ventaja en el marcador gracias a un gol en propia puerta del germano Jonathan Tah (65).

Pero Toni Kroos dio esperanzas a los locales al empatar con un penal en el minuto 72.

Aunque los holandeses se recuperaron en el último cuarto de hora con los tantos de Donyell Malen (78) y Georginio Wijnaldum (90).

Tras este resultado, Irlanda del Norte mantiene el primer puesto de la clasificación a la Eurocopa-2020 con doce puntos.

Debido a sus cuatro victorias en otros tantos partidos.

Tras este tropiezo, Alemania es segunda con nueve puntos en cuatro encuentros.

Mientras que Holanda es tercera con seis unidades, pero con un partido menos que norirlandeses y germanos.

Irlanda del Norte y Alemania se enfrentan el lunes en Belfast.

El equipo británico cosechó esas cuatro victorias contra Estonia y Bielorrusia, pero tiene que jugar todavía dos partidos contra Alemania y otros tantos frente a Holanda.

Lion season, international edition!

We faced hurdles in the game, as you do, but we fought till the end and got what we came here for.

All glory to God! @OnsOranje 🔥⚽️ pic.twitter.com/deoGVYLIap

— Memphis Depay (@Memphis) September 6, 2019