Sergio Ramos figura en la victoria de España ante Rumania

La selección de España logró una importante victoria en Rumania, donde Sergio Ramos fue una de las figuras.

Fue así como, el partido eliminatorio rumbo a la Eurocopa 2020 lo ganó 2-1.

Con anotaciones de Ramos y Paco Alcácer a los 28 y 47 minutos respectivamente.

Por su parte, Florin Andone a los 60 minutos encontró el gol de descuento para los rumanos.

Ramos convirtió desde el punto de penal el primer gol del partido, y que en cuya celebración le ameritó una amonestación.

Pese a lo que se había comentado durante el partido, Sergio Ramos utilizó su cuenta de Twitter para aclarar su celebración.

Además, acompañó el tuit con los hashtag: #OtroALaCazuela 🍳 y #VamosEspaña.

Contento por los 3⃣ puntos en un buen partido y por poder dedicarle el gol a mi sobrino José María. Con gafas o sin ellas, lo importante es la mirada 🤓😍.

Happy for the 3⃣ points and for being able to dedicate my goal to my nephew 🤓😍.#OtroALaCazuela 🍳#VamosEspaña 🇪🇦 pic.twitter.com/UJ8k4hQrso

— Sergio Ramos (@SergioRamos) September 5, 2019