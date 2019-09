Aficionados eligen el Top 3 de los futbolistas guatemaltecos

Los jugadores Carlos Ruiz y Juan Carlos Plata encabezan el "top 3" de los futbolistas de nuestro país, según un sondeo.

La pregunta fue lanzada por la cuenta de Twitter de Fuera de Juego de la cadena televisiva ESPN.

Cuyos integrantes: Alberto Kempes, Fernando Palomo, Alexis Tamayo (Mr. Chip), Ricardo Ortíz y Andrés Angulla estuvieron de visita en Guatemala.

Para muchos, Carlos Ruiz y Juan Carlos Plata son de sus futbolistas favoritos.

Ambos jugadores, lograron en su momento ser los máximos anotadores en Selección Mayor de Guatemala.

Dicho título, quedó a favor de Ruiz con un total de 68 dianas.

En la tercera posición, la más disputada, hay varios históricos.

Guillermo Ramírez, José Contreras, Óscar Sánchez, Marco Pappa, Fredy García, Gonzalo Romero, Bayron Pérez, Martín Machón, entre otros.

🙌 ¡Para todos nuestros amigos de Guatemala! 🙌 Participen con nosotros 👀 Manden su TOP 3 de futbolistas históricos del futbol chapín 📱 Utilicen el #FDJGuatemala 🇬🇹 pic.twitter.com/3L4Z1zsTlz — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) September 4, 2019

Se mofan de la encuesta

Algunos aficionados utilizaron la red social de Twitter para burlarse de la pregunta al contestar de otra forma.

Estos son algunos comentarios:

@tilimas: Joel (puro mula), Otto Pérez Molina y Jimmy M.

@SergioRam93: 1. Pappa 2. Fredy Garcia 3. Pescadito Ruiz Yo les puse el top 3 de los más bolos. #FDJGuatemala

También están estos comentarios, @Tinoapp: Borrachos Vendidos Mediocres

@CesarRaulCorre2: Desconozco mi amigo apoco tienen liga de futbol ?

¡Muchas gracias Guatemala! 🇬🇹👏 El equipo de @ESPN_FDJ vivió una increíble experiencia en Antigua Guatemala en la grabación especial desde el Arco de Santa Catalina 🎥#FDJGuatemala pic.twitter.com/a0zf3k3p94 — ESPN CentroAmérica (@ESPN_CA) September 5, 2019

Guatemala se mide a Anguila

La encuesta de Fuera de Juego se dio previo al juego entre las selecciones de Guatemala y Anguila.

Ambas selecciones debutan esta noche en el estadio Doroteo Guamuch Flores en la primera Concacaf Nations League.

Por su parte, Puerto Rico, la otra selección del Grupo C de la Liga C de Naciones de Concacaf C, jugará un amistoso ante el combinado de Honduras.

Los guatemaltecos buscan ascender al Grupo B de la Liga de Naciones de Concacaf.