Emotivos mensajes de despedida para Keylor Navas

Ayer por la mañana se hizo oficial que el arquero tico Keylor Navas es nuevo jugador del PSG.

El fichaje se cerró en 15 millones de euros, con un contrato hasta 2023.

Navas ganará aproximadamente entre 6 y 7 millones de euros por temporada.

Navas sin duda marcó mucho a varios jugadores del Real Madrid por su humildad y ganas de trabajar.

Sus excompañeros afirmaron que extrañaran al guardameta tico y los mensajes no se hicieron esperar.

El primero fue el capitán del equipo blanco, Sergio Ramos, quién le dedicó unas conmovedoras palabras.

Mucha suerte, @NavasKeylor, aunque no te va a hacer falta. Tu mentalidad, tu trabajo y tu calidad humana hablan por ti allá donde vas. Se te va a echar de menos, bro.

Good luck, #KeylorNavas. You will be missed, bro.

¡#PuraVida siempre! pic.twitter.com/Ktzupe5fhv

— Sergio Ramos (@SergioRamos) September 2, 2019