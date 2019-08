Antonela Roccuzzo deslumbra con profundo escote en el sorteo de la Champions

La esposa de Messi, Antonela Roccuzzo, presumió su belleza con un elegante vestido, provocando la opinión de los expertos en moda.

Y es que en la gala que se llevó a cabo en Mónaco, la rosarina utilizó un vestido de dos texturas estilo sirena en colores negro y dorado.

Mientras, Messi se presentó con un esmoquin azul.

Así quedaron conformados los grupos para la Champions 2019-2020 El sorteo se realizó este jueves en Mónaco y así han quedado conformados los grupos de la Champions League 2019-2020.

El sorteo de la fase de grupos de la Champions League se llevó a cabo este jueves, pero antes del inicio, la pareja desfiló en la alfombra roja.

El atuendo de Antonela Roccuzo

La esposa del astro del Barcelona deslumbró con un enorme escote, que además, tenía un gran corte que dejaba ver su pierna.

Messi fue premiado como el mejor delantero de la temporada 2018-2019 por la UEFA. / AFP

Además, acompañó la prenda con sandalias de tacón, una pulsera dorada y el cabello suelto.

“Me parece correcto el look, aunque me hubiera gustado un vestido con más identidad porque no deja de aparecer un top y una falta de cintura alta”, opinó la diseñadora Patricia Profumo.

Instagram

“Si bien está estilizada y está buena la combinación y ubicado el escote, siento que por el personaje que ella es, y la mujer del mejor jugador del mundo, me parece que hubiera estado mejor darle un poquito más de estilismo a su imagen”, continuó.

Instagram

También dijo que su vestido era de línea, “tan común que puede llegar a ser confundido con un vestido de perchero”, agregó.

¿No quiso opacar a Messi?

Por su lado la diseñadora Maureene Dinar dijo que es probable que Antonela no haya querido llamar la atención.

AFP

“Me da la impresión que Antonela quiere parecer simple y cómoda con diseños clásicos para acompañar a su marido, sin llamar la atención de los fotógrafos”.

“Está correcta con su vestido de escote V. Creería que es un género crepe doble de jersey texturas combinadas”.

Y de Messi opinó: “Él también es clásico pero elegante, sabe que es un personaje de por sí. Excelente sin poner énfasis en un glam de galán, ya que él sabe que es un ganador”.