VIDEO. Corría desnudo y así capturaron al asesino de familia de Blake Bivens

Cámaras captaron el momento exacto en que la policía capturó al presunto asesino de la familia del beisbolista Blake Bivens.

Pocos minutos después de que se dio a conocer la tragedia que enlutó al deporte estadounidense, también salió a la luz la grabación.

Y es que Matthew Thomas Bernard, de 18 años, presunto asesino de la esposa, hijo y suegra de Blake Bivens, ya está en manos de la justicia.

La policía lo acusa de haberle dado muerte a su hermana, sobrino y mamá, en su residencia en Tampa Bay.

El joven apareció horas después de que las autoridades emitieron una orden de captura en su contra.

Pero para sorpresa de las autoridades, apareció desnudo y corría desorientado por las calles.

Mathew Bernard just murdered two people, including a child. In this video, while being chased on foot by officers, he also choked a man. pic.twitter.com/GIONoGHK63

— 24/7 HipHop News (@BenjaminEnfield) August 28, 2019