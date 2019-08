Revelan cuál es el apodo de Mateo en la intimidad de la familia Messi

A la amiga de Antonela Roccuzzo, Daniella Semaan, se le escapó en público el apodo que tiene Mateo en el círculo íntimo de la familia Messi.

Sin lugar a dudas Mateo suma fanáticos cada vez que hace una travesura o un tierno gesto.

Antonela Roccuzzo y su amiga Daniella arrasan con sus sensuales bikinis Las bellas esposas de Messi y Fábregas deslumbraron con sus figuras.

Hasta Luis Suárez cae rendido de la risa ante las ocurrencias del hijo de su amigo Leo.

Así, el pequeño se ha convertido en todo una sensación, y cada vez se torna más viral.

Instagram

Es tal su popularidad en las redes, que se han creado memes y cuentas dedicadas a él.

Y entre tanta algarabía cada vez que aparece en público, esta vez no lo hizo, y llamó la atención.

El apodo de Mateo Messi

Y fue la amiga de Antonela Roccuzzo y pareja de Cesc Fábregas, quien dio a conocer en público el apodo del pequeño.

Instagram

Resulta que Antonela quiso darle un poco de protagonismo a Ciro y a Thiago.

Así, posteó una imagen donde no aparece Mateo.

“Veranito lindo como te quiero”, escribió en Instagram con la imagen de sus pequeños en la piscina.

Instagram

A lo que Semaan respondió: “They cant’ be more beautiful where is the boss? (Ellos no pueden ser más hermosos. Dónde está el jefe?”.

Y Antonela comentó con risas que cuando Mateo no sale en las fotos familiares es porque “el jefe está enojado”.

Con lo que revelaron el apodo del pequeño: “The boss” (el jefe), así que todos saben ya cómo llamarlo.

Instagram

Los seguidores de la Antonela no tardaron en aparecer.

En pocas horas la publicación sumó miles de me gusta y comentarios.

“Queremos ver a Mateo, muéstrenlo, dónde está?”.

“Le queda muy bien el apodo!”.

“Quién es el jefe, Messi o Mateo?”.

“Y por qué está enojado?”.

“Se enojó el jefe, no puede ser!”.

Fueron algunas de las opiniones que recibió la publicación.