FOTOS. Piloto brasileña pierde todo el cuero cabelludo en un terrible accidente

La brasileña Débora Oliveira estremeció con su testimonio y cuenta cómo está afrontando este largo proceso de recuperación.

El accidente ocurrió el 11 de agosto en Recife, desde entonces Débora ha ingresado varias veces al quirófano.

La piloto asistió al circuito de karts en Boa Viagem, en el sur de Recife, Brasil, sin imaginar lo que sucedería.

Pues lo que se creía sería un domingo de diversión, acabó en el hospital con graves lesiones.

Y es que cuando se encontraba en mitad de la competencia, perdió el control del vehículo y se estrelló contra las protecciones.

Para su mala suerte, su cabello, largo, quedó atrapado en las ruedas traseras.

Estas le arrancaron de golpe todo el cuero cabelludo, según la cadena Globo.

“Estaba sentada y sentí un tirón hacia atrás. Después no recuerdo si fui yo quien se quitó el casco”, expresó.

Y continuó: “Creo que fui yo y me quité el cinturón de seguridad, me levanté y estaba toda ensangrentada, me desesperé y grité”, cuenta, aún aterrada.