VIDEO. Mateo Messi celebra un gol que no era

El segundo hijo de Lionel Messi ha vuelto a protagonizar un momento gracioso.

Y es que el pequeño Mateo celebró un gol que no fue, por parte del Barcelona.

La perspectiva de Mateo falló al momento de ver el gol que pegó en la parte posterior de la red.

Sin embargo el pequeño Mateo pensó que había sido gol y lo celebró con todo.

¡VOLVIÓ A SER VIRAL! Mateo Messi celebró… ¡un gol que no era! 😂😂😂pic.twitter.com/iybS0h7dZh — Goal en español (@Goal_en_espanol) August 26, 2019

Luis Suárez al darse cuenta que el pequeño había celebrado el gol que no era, le dice: "No es gol, no es gol".

A lo que el pequeño sonríe después de enfundarse en un abrazo con Lionel Messi.

Comentarios en Twitter

El pequeño Mateo es todo un personaje con sus travesuras y vídeos virales en redes sociales.

La gente le tiene una gran empatía al pequeño que comentan cualquier travesura.

Adoro a ese crío.

Eso es ser niño, es la esencia del futbol, no importa el color o equipo, lo que importa es la emocion y pasion por el fútbol.

Que vacilón!

Mateo es un fanático del fútbol jajajaja, le da igual si es en contra del papá.

Che Lionel, cuidado como te salen los críos…

Y quien le va a decir algo si es Mateo Messi.

Siguió con su show

El pequeño no se detuvo y siguió molestando a su padre y hermano mientras se disputaba el encuentro.

A Mateo se le vio jugando con su padre cuando el partido entró en un momento de pocas llegadas.

Ambos protagonizaron un tierno momento de padre a hijo.