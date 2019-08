Tras superar el cáncer, futbolista guatemalteco pide a gritos una oportunidad

View this post on Instagram

HOY GANE EL PARTIDO MÁS IMPORTANTE DE MI VIDA !!! 🙏💪👊⚽️ Con mucha Fe y sobre todo la voluntad de Dios le hemos ganado al cancer, quiero agradecer de todo corazón por todo el apoyo y motivación a mi Familia, Mi Prometida y su Familia, Oncólogo, Amigos, Club Siquinala, Golden Dreams, AFG y todo su Gremio de Futbolistas, y a todos ustedes mil gracias por estar al pendiente de mi, por sus oraciones, mensajes y llamadas que Dios los bendiga siempre. 🙏 🙌 #DiosEsFiel #Resiliencia #NuncaTeDesPorVencido