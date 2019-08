El PSG rechazó los 100 millones y tres figuras que ofreció el Madrid por Neymar

El Real Madrid habría ofrecido esta gran suma y cedido a tres de sus grandes figuras por Neymar.

Así lo dio a conocer el reconocido medio francés “L’Equipe, en su portada de este jueves.

El reconocido medio asegura que el club parisino rechazó la gran oferta que lanzó el club español.

El Real Madrid habría ofrecido 100 millones de euros y los traspasos de Gareth Bale, Keylor Navas y James Rodríguez, a cambio de Neymar.

Y es que según la prensa europea, al PSG le urge vender a Neymar, pues la situación se habría vuelto insostenible.

Sin embargo, no quiere entregarlo a cualquier precio.

Así, el PSG quiere recuperar la enorme inversión que hizo en el brasileño.

Cabe recordar que pagó 222 millones por su fichaje, hace dos años.

Por lo que no le pareció el precio que el Madrid estaría dispuesto a pagar.

Ni siquiera porque el club español cedería a Bale, Keylor y James.

Esta sería la primera oferta que lanza el club blanco por un jugador que escandalizaría en Europa y en la afición merengue.

Según la prensa española, el Real Madrid tiene altas posibilidades de hacerse con los servicios del brasileño.

