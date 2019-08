El error con el que se confirma la llegada de Coutinho al Bayern

El Bayern Múnich ha confirmado el fichaje del brasileño Philippe Coutinho, quien en un inicio firmará por una temporada.

Este viernes el club alemán llegó a un acuerdo con la entidad azulgrana para la cesión de Coutinho, quien jugaría en su cuarto equipo en Europa.

Coutinho, que en en su momento se convirtió en el refuerzo más caro en la historia del Barcelona, ya se encuentra en Múnich a la espera de ser presentado.

Coutinho after his medical [🎥 @itstheicebird ] pic.twitter.com/L8Iq2Vl84c

La marca deportiva que patrocina a los de Múnich, Adidas, realizó una publicación este domingo, por error, donde se puede ver el número que usará el carioca.

Minutos más tarde el video fue borrado, sin embargo, sus seguidores ya habían guardado el posteo.

Philippe Coutinho will wear the number 10, according to Adidas pic.twitter.com/KTVNd4NXzK

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 18, 2019