VIDEO. El intenso entreno de Messi para poder jugar contra el Bilbao

El jugador del Barcelona, Lionel Messi busca a ponerse a tono para el debut ligero del club culé.

Messi se lesionó en un entrenamiento a principios de agosto, por lo que se perdió algunos partidos.

El argentino no viajó a Estados Unidos para el final de pretemporada, para poder recuperarse de su lesión.

Beware @LaLiga defences, Leo Messi is aiming to come back stronger than ever 👊 pic.twitter.com/Pc0VvEhxsG

— OTRO (@OTRO) August 15, 2019