Muere futbolista hondureño, que fue mundialista en Sudáfrica 2010

El futbol de honduras fue conmocionado este domingo por la noticia relacionada con la muerte del mundialista Walter Martínez.

El exjugador catacho de 37 años, mundialista de Sudáfrica 2010, dejó de existir en New York, Estados Unidos, por un paro cardíaco, confirmaron los medios hondureños.

Según se informa, el otro exfutbolista Marvin Chávez, fue el encargado de dar a conocer la noticia a través de las redes sociales.

“Pery murió de un infarto cuando se encontraba de visita en la casa de José “Chepo” Fernández”, escribió.

Walter Martínez: se retiró del futbol y se fue a Estados Unidos

Walter “el Pery” Martínez se había retirado hace aproximadamente tres años de la actividad profesional del futbol.

Su último equipo fue el FAS de El Salvador.

Luego, de forma sorpresiva se fue a vivir en Estados Unidos.

En una entrevista en territorio estadounidense, el Pery señaló: “A mi nadie me va a retirar. Yo me retiré solo porque prefiero que no me queden debiendo dinero. No me gusta estar cobrando y que me digan que no hay dinero. Prefiero trabajar de otras cosas”.

Walter “el Pery” Martínez y el Mundial de Sudáfrica 2010

Martínez había sido un jugador bien cotizado a nivel centroamericano.

Jugó con equipos como Victoria, Vida, Marathón, FAS de El Salvador, Xelajú de Guatemala, Beijing Guoan de China, Alavés de España y San José Earthquakes de Estados Unidos.

DE LUTO FÚTBOL HONDUREÑO Con la tristeza que embarga a la familia del fútbol hondureño; la @FenafuthOrg lamenta el fallecimiento de Walter Julian Martínez "Peri" mundialista de #Sudáfrica2010. Solidaridad y un bálsamo de paz divina para sus familiares y amistades. Q.E.P.D pic.twitter.com/4H3ayY3Qia — Selección Nacional de Honduras (@FenafuthOrg) August 12, 2019

Pero su máximo logro lo obtuvo en selección de Honduras.

“El Pery” logró ser convocado para la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

Walter Martínez y su paso en Xelajú

Era el 2014 cuando el cuadro súper chivo lo fichó.

Martinez tuvo una gran actuación en nuestro país.

En la fecha 13 del Apertura 2014 guatemalteco, Martínez logró un doblete en el partido donde el Xelajú visitó a Halcones de la Mesilla.