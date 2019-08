VIDEO. Antoine Griezmann y los momentos que marcaron su partido ante el Napoli 

El futbolista Antoine Griezmann, uno de los fichajes más cuestionados del Barcelona para esta temporada, vivió momentos difíciles en el amistoso ante Napoli, pero un gol suyo borró los fallos anteriores.

Napoli y Barcelona jugaron en el Michigan Stadium de Estados Unidos. Este duelo significó el último amistoso del cuadro culé de cara al inicio de la Liga de España.

13’ minutos: Antoine Griezmann recibió un pase corto en el área 16.50, y el francés luego de acomodarse el esférico remató de zurda al paral izquierdo del portero Alex Meret.

So close! Three big chances in the first half! Come, on guys! 📲 Live on @espndeportes 👉 https://t.co/I47oQFNMEr pic.twitter.com/TT7yrE4U3V

34’ minutos: Luego de una extraordinaria jugada entre Luis Suárez y Ousmane Dembélé, el balón le quedó a Griezmann.

Y el campeón del mundo en vez de rematar a puerta decidió hacer un centro pero pelota fue desviada por la defensa del Napoli.

Así fue como el conjunto culé desaprovechó un ataque que daba para más.

47’ minutos: El partido estaba 0-0, y el francés la tuvo de nuevo.

Suárez asistió a Antoine y éste, solo frente al guardameta, le pegó con potencia pero no pudo definir.

En el rechazo, el balón lo cogió el uruguayo para anotar el 1-0.

55’ minutos: Por fin se terminó la mala racha para el francés. Griezmann fue asistido por Jordi Alba y el nuevo fichaje del Barcelona remató a puerta para marcar el 2-0.

Con el marcador a su favor, el Barcelona siguió buscando la portería del conjunto italiano.

Hasta que llegó Suárez a los 57’ minutos para decretar el 3-0, su segundo en la cuenta personal.

The @FCBarcelona goal of the day is brought to you by @LaLiga.@LuisSuarez9 sweeps a first time finish just inside the near post. ☄️ pic.twitter.com/LV2P11N7vI

— International Champions Cup (@IntChampionsCup) August 10, 2019