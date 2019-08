Ninja, el streamer que gana más que Cristiano Ronaldo jugando Fortnite

Los eSports están teniendo un gran auge en lo últimos años, Fortnite no es la excepción.

Y es que el juego generó ganancias de más de 127 millones de dólares el año pasado, superando así a PUBG.

Actualmente las ganancias siguen aumentando para los desarrolladores del juego, Epic Games.

El máximo exponente del juego, Ninja no es la excepción y es que el streamer ha firmado un contrato multimillonario.

Today we hit 1,000,000 active subscribers on mixer ^-^ thank you for all the incredible support. I haven't felt this good in a long time. pic.twitter.com/kdLgBJk0Ud

— Ninja (@Ninja) August 6, 2019