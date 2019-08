VIDEO. Luis Martínez: “Esas centésimas de diferencia son frustrantes”

El nadador Luis Carlos Martínez perdió el oro en los 100 metros mariposa de los Juegos Panamericanos 2019 ante el estadounidense Thomas Shields por .04 centésimas.

Al finalizar la prueba, el guatemalteco Martínez se refirió a la lucha que hizo en la competencia donde se quedó con la plata.

El guatemalteco Luis Carlos Martínez había establecido un récord panamericano en los 100 metros mariposa cuando saltó por primera vez a las piscinas en Lima-2019, pero en la final de la prueba el medallista olímpico estadounidense Thomas Shields le quitó el oro.

VIDEO. Luis Carlos Martínez gana una plata que le sabe a oro a Guatemala Luis Carlos Martínez hizo su máximo esfuerzo y puso en alto el nombre de Guatemala.

"No puedo estar enojado", comentó Martínez.

Sin embargo, "esas centésimas de diferencia son frustrantes pero uno da lo que tiene y es algo tan minúsculo… Es lo que tarda uno en parpadear”, añadió.

“Hoy fueron para él y otra vez fueron para mí. Lo importante es ver donde se mejora para la próxima no perder por cuatro centésimas, sino ganar por diez décimas", continuó el deportista de 23 años.

Martínez: "Vine aquí con la mentalidad de que pasara lo que pasara quería estar en el podio. Creo que después de esta mañana el oro era bien claro para mí, pero subimos un poco el tiempo y así pasan estas cosas (…); pero estoy contento".

"¿Presión? ¿Cansancio? No sé (qué pasó en la final), creo que un poco de los dos", analizó el guatemalteco.

#Urgente | ¡HISTÓRICA! medalla de plata 🥈 para el nadador guatemalteco Luis Carlos Martínez en los 100 metros mariposa de @Lima2019Juegos. Perdió El Oro por 4 centésimas ante el competidor estadounidense. #RetoLima🇬🇹 📹 @ESPNmx @PublinewsGT / @Deportes_PN pic.twitter.com/TPmsioNPUv — Oscar Coronado (@OCoronado_PN) August 8, 2019

Martínez logró récord panamericano

Previo a la final, Luis Carlos Martínez había quebrado con 51.44 el viejo récord panamericano de 52.04 segundos, que fijó el 16 de julio de 2015, en Toronto, el estadounidense Giles Smith.

Nadador guatemalteco bate récord de estadounidense en Juegos Panamericanos Luis Carlos Martínez deberá pelear por la medalla de oro esta noche en el Centro Acuático en Lima.

Busca medalla de oro en los 50 metros estilo libre

Para este viernes, Martínez tiene la posibilidad de revertir la historia al disputar la competencia de los 50 metros estilo libre.

Dicho evento está agendados para el viernes, con la presencia del cinco veces medallista de oro olímpico Nathan Adrian.

El nadador Fernando Ponce sueña en grande para el Mundial Junior de Budapest Fernando Ponce llega inspirado al Mundial Junior 2019 tras su oro en el Centroamericano y del Caribe logrado en Barbados.

Gran historial de Martínez

Luis Carlos Martínez tiene en su haber seis medallas de oro en los Juegos Deportivos Centroamericanos de Managua 2017.

Modalidades: 100 metros libre, 50 metros espalda; 50, 100 y 200 metros mariposa; y el relevo 4×200 libre.

Oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018: 100 metros mariposa.

Y la plata panamericana lograda en Lima 2019 en los 100 metros mariposa.

#RetoLima🇬🇹 | Estos fueron los momentos plateados de Luis Carlos Martínez en la modalidad de los 100 metros mariposa de @Lima2019Juegos. Se convirtió en subcampeón panamericano. 📹 @ESPNmx @PublinewsGT / @Deportes_PN pic.twitter.com/aoovUFRKKZ — Oscar Coronado (@OCoronado_PN) August 8, 2019

Sobre su participación en Tokio 2020

"Todavía tenemos once meses más para ir a Tokio y no puedo estar enojado: he bajado mis tiempos todo el año", aseveró.

"Ya estoy clasificado. Ahora a seguir entrenando y a no cansarme en la final…", agregó tomándose con buen humor la caída en la final.