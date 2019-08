El nadador que lucha contra el cáncer y compite en los Juegos Panamericanos

Poseedor de cinco oros olímpicos, Nathan Adrian lucha en la carrera más importante de su vida, vencer el cáncer.

En una entrevista, Nathan confesó que al final de su vida, sus triunfos en la natación no ocuparán el primer lugar.

El estadounidense confesó que años atrás ganar medallas era lo más importantes, pero ahora todo es diferente.

Sin embargo, es uno de los competidores más fuertes en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Y continuó: “Estoy bastante seguro de esto. Tal como sabrán, quizás hace cinto o seis años mi respuesta a ello puede haber cambiado un poco”, expresó.

Además, dijo que quiere seguir compitiendo y obtener logros en el más alto nivel.

El nadador fue diagnosticado con cáncer testicular en diciembre 2018, y desde entonces su vida cambió de manera radical.

“Reaccioné un poco asustado, molesto, me pregunté por qué. Fue como una montaña rusa (de sentimientos”, dijo.

Sin embargo, el deportista contó que los médicos habían detectado a tiempo la enfermedad.

Así, el tratamiento comenzó un mes después. Adrian se sometió a una operación y continuó entrenando para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

