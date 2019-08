La increíble historia del equipo que llevaba... ¡840 días sin ganar!

En el futbol existen tanto rachas positivas como negativas, debido a distintas circunstancias.

Pero el Fort William FC de Escocia tiene una peculiar historia que se ha hecho viral.

Y es que el equipo de la quinta división escocesa finalmente ganó un partido después de 840 días, o sea, un poco más de dos años.

El equipo está conformado por jugadores amateurs, para quienes el fútbol es solo un pasatiempo.

Sin embargo, los jugadores sí cobran por jugar. A la semana, cobran 20 libras, lo que es equivalente a 100 libras al mes.

El club tenía en su haber un récord sin precedentes en el fútbol amateur: 840 días sin cosechar un triunfo.

Su última victoria databa del 12 de abril de 2017, donde golearon 4-1 al Strathspey Thistle.

Tuvieron que pasar poco más de 2 años para volver a cosechar un resultado positivo, y además, un nuevo triunfo por goleada.

El cuadro escocés arrolló por 5-2 al Nairn County el pasado 31 de julio, rompiendo así su racha de más de 800 días sin victoria.

One of the goals for @FortWilliamFC last night was an absolutely screamer, btw. 🚀

En la última campaña, el equipo escocés recibió la cantidad de 245 goles, en 34 partidos.

Su promedio de goles recibidos era de aproximadamente 7 goles por encuentro.

Incluso, hace algunas temporadas, dicha escuadra terminó con -7 puntos en la tabla general, un récord en el futbol internacional.

Este se dio debido a que el club alineó a un jugador ilegalmente en 3 partidos seguidos, por lo que la federación escocesa le descontó 9 puntos, dejándolos con -9 unidades en ese entonces.

En dicha campaña, lograron rescatar 2 empates y culminaron con -7 puntos.

Y es que al equipo le cuesta encontrar 11 jugadores competitivos previo cada partido, ya que muchos no soportan la presión de perder todos los fines de semana.

"The number one rule is you don't give up" – we speak to Scott Hunter who plays for Fort William FC, dubbed Britain's "worst professional football team", after they broke their 840 day losing streak.

Read more here: https://t.co/VJdVnmr7Xn pic.twitter.com/YEzHbaGGOC

— Sky News (@SkyNews) August 1, 2019