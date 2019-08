Jorge Vega: “Acepto mi detención, quise vivir un día normal y lo pagué caro”

El medallista panamericano, Jorge Vega, dijo que solo quería disfrutar un día como cualquier patojo, y que no imaginó lo que sucedería.

Vega le dijo a Publinews por qué fue detenido por la PNC junto con algunos de sus amigos.

Según el gimnasta, celebraban la medalla de plata ganada en los Juegos Panamericanos de Lima, y luego de permanecer en un restaurante fueron al Parque Central de Antigua Guatemala, donde ocurrió el incidente.

El deportista también dijo que agentes de la PNC llegaron con “abuso de autoridad verbal y física” y los detuvieron por escándalo en la vía pública.

“Acepto mi detención. Como ser humano no puedo ser perfecto y por querer vivir y disfrutar un día como un joven normal, lo pagué caro”, expresó.

Y continuó: “Es cierto, fui detenido pero las cosas no se están diciendo como son. Estaba celebrando la medalla cuando ocurrió el incidente”.

“Nos hicieron la prueba del alcoholímetro y me salió 0.00%, la jueza que estuvo a cargo lo tiene en su documento, de ahí salí, no se pagó ninguna fianza”, agregó.

El gimnasta dijo que varias personas le aconsejaron aceptar lo que había ocurrido.

“Por intentar vivir un día como un patojo normal, terminó en algo que yo no hubiera querido. Pero lo que más me molestó es que hayan dicho que por estado de ebriedad, cuando no es cierto, tergiversaron todo”, expresó.