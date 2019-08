Steven Robles le hace un recordatorio doloroso a los aficionados de Municipal 

El futbolista Steven Robles le puso picante al clásico guatemalteco previo al partido en el estadio Doroteo Guamuch Flores.

Ante un buen número de aficionados escarlatas, el Pelón, que no fue parte del once inicial de Comunicaciones hizo un gesto con sus manos que no fue del agrado de sus rivales.

Robles elevó sus brazos y con las manos hizo la seña de seis, haciendo alusión al hexacampeón logrado por su equipo.

Y que es la seguidilla más importante de un club guatemalteco en la obtención de títulos de forma consecutiva.

Por arriba del pentacampeonato logrado por los escarlatas.

Steven Robles recordó el histórico hexacampeonato

Fue en mayo del 2015 cuando Comunicaciones logró su sexto título de forma consecutiva, y justamente fue ante Municipal.

El cuadro rojo no pudo evitar la conquista de la sexta copa de Comunicaciones, pese a su victoria en la vuelta de 3-2.

Los cremas habían ganado el duelo de ida 2-0, y con marcador global de 4-3, fueron los que marcaron la historia.

Los seis títulos cremas fueron logrados por los siguientes técnicos:

El costarricense Ronald González con uno, el argentino Iván Sopegno con tres y el uruguayo Willy Olivera con dos.

Otra polémica en el clásico

Se jugaban 28 minutos del clásico 307 y el jugador mexicano Agustín Herrera cayó dentro del área roja.

Pero el árbitro Armando Reyna no pitó el penalti.

En la jugada posterior, un ataque rojo llegó hasta el área de José Calderón.

Y fue ahí donde Fredy Thompson comete una falta sobre José Carlos Martínez. Reyna no dudó en marcar penalti.

Thompson fue amonestado en esa jugada.

El ejecutor fue Edi Danilo Guerra para convertir, en ese momento, el gol de la victoria a favor de los locales de Municipal.

Victoria de Municipal

El cuadro escarlata logró la victoria ante Comunicaciones 1-0 gracias al gol de Edi Danilo Guerra.

Con este resultado, los cremas en dos fechas no conocen qué es ganar, ya que en su debut perdieron ante Cobán Imperial 0-1, y ahora ante los escarlatas.