Antigua GFC sufre dolorosa derrota en el debut en Liga Concacaf 2019

El club Antigua GFC se descuidó en el minuto 90' y terminó cayendo ante el Forge FC 2-1 en el partido válido por la Liga Concacaf 2019.

El Tim Hortons Field de Ontario fue el escenario donde el representativo de Guatemala tenía un resultado favorable pero cedió en lo último y se complica su participación en el torneo internacional.

El mexicano Edgar Pacheco anotó para los coloniales a los 33 minutos, pero luego se vino la remontada local con las anotaciones de Daniel Krutzen a los 47 y David Choiniere a los 90´minutos.

A los 15' de iniciado el partido, el cuadro guatemalteco dio el primer aviso en la portería de Triston Henry ante un potente remate de Anllel Porras, que posteriormente fue sustituido.

Luego, con un cobro de tiro libre por parte de los aguacateros, el balón llegó al área del equipo canadiense pero fue rechazado por un defensor norteamericano.

El balón salió a la parte frontal donde el mexicano Edgar Pacheco se la acomodó con el pecho y posteriormente con un derechazo venció al portero Triston Henry para el 1-0 en 33 minutos de juego.

Tras no tener reacción en los primeros 45 minutos, el Forge FC empezó la segunda parte con un buen ritmo y llegadas a la paortería del actual campeón del futbol de Guatemala.

Transcurrían apenas dos minutos de iniciado el partido cuando Daniel Krutzen logró el empate del partido a los 47 minutos.

Historic goal for @ForgeFCHamilton! They are the first @CPLSoccer side to score a goal in a Concacaf competition! 1-1 against @soyantiguagfc! #SCL2019 #LoveForOurGame pic.twitter.com/AwF2Sbb2Bh

— Concacaf (@Concacaf) August 1, 2019