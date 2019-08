El destino de Dani Alves podría ser Sudamérica

El brasileño Dani Alves, catalogado como el mejor futbolista de la reciente Copa América Brasil 2019, donde su selección consiguió el título, podría retornar al futbol de su país.

El jugador más laureado de la historia, en lo que concierne a títulos, ha recibido ofertas del Sao Paulo.

Según informa el medio brasileño Esporte Interativo, “Sao Paulo se comunicó formalmente con el defensor y no lo rechazó contundentemente”.

De tal forma, el Sao Paulo apunta a lo alto para la Copa Libertadores 2020.

El defensor brasileño dejó al equipo francés Paris Saint Germain, donde era compañero de su compatriota Neymar.

Dani fue mencionado para el Barcelona pero el club no mostró interés debido a que en el puesto de lateral ya tenían el cupo lleno: Sergi Roberto, Nelson Semedo y Moussa Wagué.

Además, la institución aún no le perdona las frases que dijo Alves al momento de salir del cuadro culé.

Posteriormente se habló del Manchester City de Pep Guardiola y la Juventus de Turín de Cristiano Ronaldo pero en ninguno de los clubes se logró la transacción.

Por último, el Sevilla español, equipo donde empezó Dani su aventura en Europa, también quiere darle la oportunidad al futbolista brasileño de ser el equipo donde cuelgue los botines.

El único problema, según la prensa internacional, es el tema salarial.

