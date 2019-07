Bale le dice adiós a China y Madrid gana por primera vez en la pretemporada 

El galés Gareth Bale le dijo definitivamente adiós a la única posibilidad abierta que tenía para dejar al Real Madrid.

Y todo ello ocurre el mismo día en que el club blanco, que hoy jugó de verde, ganó su primer partido en la difícil pretemporada.

Según información de medios españoles, el mercado chino cerró este día sus puertas a los fichajes a las 18:00 horas del 31 de julio.

Ante ello, el Jiangsu Suning, equipo que pretendía quedarse con Bale, no podrá tener al galés en sus filas.

“El periodo para inscribir futbolistas terminó a las 18:00 del 31 de julio, por lo que ya ningún club puede hacer altas en sus plantillas”, informó el diario Marca de España.

First game of pre-season ✅

Always good to get on the scoresheet ⚽️ pic.twitter.com/3THHyUBmjH

— Gareth Bale (@GarethBale11) July 24, 2019