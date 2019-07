El Real Madrid presenta su tercera equipación

El Real Madrid ha presentado su tercera equipación de cara a la próxima temporada.

En las últimas temporadas los merengues han innovado con colores bastantes llamativos y esta vez no fue la excepción.

Los merengues presentaron un uniforme color "verde menta" con detalles en azul marino.

Con esta equipación, el Real Madrid ya tiene sus 3 indumentarias de cara a la próxima temporada.

Usualmente la tercera equipación se utiliza en torneos internacionales como la UEFA Champions League.

Los merengues no revelaron detalles de a que se debe el color o cuales son los motivos para utilizarlo.

Pero, si anunciaron que ya están a la venta en la tienda web del club y próximamente en tiendas físicas.

Los preciso oscilan desde los 90 hasta los 140 dólares, cabe resaltar que no incluye pantaloneta ni medias.

Pantaloneta y medias se venden por separado y los precios son 45 y 20 dólares respectivamente.

Real Madrid release their third kit for 2019/20 📸 pic.twitter.com/RnfHdNGJ1T

— B/R Football (@brfootball) July 29, 2019