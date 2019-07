Jorge Vega se clasifica a la final de salto al potro en los Panamericanos

“Me sentía con una fuerza que vino de Dios. Algo que me impulsó hacia adelante y no me cansé. Podía correr y correr y no me cansaba,ahí supe que iba a lograr la medalla de oro para Guatemala”, finalizó.

Charles Fernández se une así al tirador Atila Solti, al velerista Juan Ignacio Maegli y al badmintonista Kevin Cordón, como los guatemaltecos más ganadores de oro en Panamericanos, todos poseen dos.