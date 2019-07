VIDEO. ¡Emotivo! Así celebró la mamá de Egan Bernal el virtual campeonato del Tour de Francia 

A falta del paseo del campeón el domingo en París, Egan Bernal del equipo Ineos se convertirá en el primer colombiano que gana el Tour de Francia.

Tras una penúltima etapa en Val Thorens este sábado en la que se impuso en solitario el italiano Vincenzo Nibali (Bahrain).

Ante ello, Bernal dijo: "Esto es como la droga, un vicio, ganas el Tour y ya piensas en el otro, ¿qué viene más? Pero tengo que esperar a mañana".

Posteriormente, Bernal comentó: “Sé que la gente en Colombia está contenta. Siempre hemos tenido buenos ciclistas, buenos escaladores, pero aún no habíamos podido en el Tour".

En un tuit subido por el canal de Noticias RCN de Colombia, se observa cómo la mamá de Egan Bernal se entera que su hijo es el virtual ganador del Tour de Francia.

Y lo tomó con un gran sentimiento que terminó derramando lágrimas y abrazándose con otro familiar.

En medio de su viaje a China, el presidente de Colombia, Iván Duque, envió un mensaje desde Alaska, a través de los micrófonos de BLU Radio.

Duque expresó sus felicitaciones y calificó a Egan como “un orgullo para todos los colombianos”, pues “representa el heroísmo, la resiliencia, la capacidad, sobre todo la entrega como deportista”.

El futbolista Radamel Falcao aprovechó la oportunidad para enviarle un mensjae a Bernal.

“Grande @Eganbernal Felicitaciones!!! increibleeeeeeeee @LeTour Viva Colombia”, señaló el seleccionado colombiano.

Va a ganar #LeTour con 22 años y 196 días, algo que no lograba nadie desde hacía… CIENTO DIEZ AÑOS!!!! (si, has leído bien: 110). GLORIA ETERNA A @Eganbernal , el primer 🇨🇴escarabajo🇨🇴 que se va a vestir de oro en París. pic.twitter.com/VNwJitbPrD

"No he tenido tiempo ni para analizar lo que está sucediendo, solo sé que estoy a un día de ganar el Tour, no lo puedo creer" Egan Bernal.#GraciasEgan #TourDeFrancia pic.twitter.com/TrKsvD7MU0

