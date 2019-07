El saludo más conmovedor en el futbol femenino

El futbol nuevamente brindó una imagen conmovedora, que se puede asemejar con el llamado “abrazo del alma”, ocurrido en la final de la Copa del Mundo Argentina 1978, donde la albiceleste salió campeona del mundo.

Pero esta vez, los protagonistas fueron Joseph Tidd de 18 meses y Carson Picket de 25 años.

El primero es un pequeño aficionado al futbol de Orlando Pride, club femenino estadounidense con sede en Orlando, Florida, Estados Unidos.

Y la segunda, una futbolista de dicha institución.

Beautiful boy meets a woman with the same #limbdifference, promptly engulfs her in a big hug! 😍❤️ #aww pic.twitter.com/aEBrzHqID7

— Get IN Project (@GetINProjectCA) July 6, 2019