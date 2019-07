VIDEO. Griezmann da el susto y el Barcelona cae contra el Chelsea

El Barcelona cayó a manos del Chelsea por un marcador de 2-1 en el estadio Saisuta en Japón.

Este fue el primer partido de pretemporada de ambos equipos, que están realizando su gira en Japón.

Full-time: Chelsea 2-1 Barcelona! 💪

Goals from @tammyabraham and @RBarkley8 secure the win in our final game in Japan! 👏#CFCinJapan pic.twitter.com/BD0JdfmUPs

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 23, 2019