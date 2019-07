VIDEO. Zlatan Ibrahimovic fue más que Carlos Vela en el clásico de Los Angeles

El sueco Zlatan Ibrahimovic demostró quién es hoy por hoy el mandamás en la MLS.

“Ibra” había calentado el clásico angelino con declaraciones fuertes contra el mexicano Carlos Vela.

El exjugador del Barcelona FC y de varios equipos en Europa señaló que era el mejor jugador de la liga a pesar de los números del azteca Carlos Vela.

Y durante el partido entre Los Angeles Galaxy y Los Angeles Football Club demostró con un triplete que vive uno de sus mejores momentos en Estados Unidos.

El sueco anotó a los minutos 8, 56 y 70, en tanto, Carlos Vela hizo un doblete a los 4 (penalti) y 90+7.

My english is not the best but I don’t care , I just said -LA IS OURS- @lagalaxy 💛 THIS IS LA! pic.twitter.com/Jcqnu3p5hW

— Jonathan Dos Santos (@jona2santos) July 20, 2019